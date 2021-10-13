Эмеев — о посте Нурмагомедова: вижу в этом только прикол

Боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев отреагировал на пост в соцсетях экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, адресованный бывшему обладателю титулов в двух дивизионах Конору Макгрегору.

«Я вижу здесь только прикол, так как Конор тоже ведь попал под замес. И в то же время, думаю, это звучало, как будто люди слишком отделяют тех ребят, избивших Романа Ковалёва, по национальному признаку, типа они дагестанцы. Моё мнение: я думаю, здесь есть и прикол, и в то же время не стоит отделять нас — дагестанцев. Мы все россияне, мы все патриоты своей страны, мы всегда с Россией вместе», — цитирует Эмеева «Чемпионат».

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

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