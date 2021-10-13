Тактаров: с сегодняшнего дня для меня одна нация перестала существовать

Известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров больше не признаёт одну нацию из-за шутки Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора.

«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня сегодня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать, отца. Всё, ребят, мы закончили. В Ростове будет чемпионат 6 ноября. Приезжайте, входной билет бесплатный. Опять затрагиваете мою мать и отца — заходим в комнату и остаёмся там. Кто выходит — тот выходит. Всё, чао», — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram.

Напомним, что Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее Тактаров нецензурно выругался в адрес Нурмагомедова после шутки о Макгрегоре.