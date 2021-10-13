Кафельников: Федуну нужно продать «Спартак», этого хотят все

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Экс первая ракетка мира, известный футбольный болельщик Евгений Кафельников высказал своё мнение о московском «Спартаке».
Кафельников: Федуну нужно продать «Спартак», этого хотят все
  • Reuters

«Я не испытываю симпатию к работе Федуна в «Спартаке». Человек, который владеет клубом и болеет душой за команду, не имеет права так ошибаться, как Леонид Арнольдович. Я безумно хочу, чтобы «Спартаком» владел другой человек. Федуну нужно продать клуб, этого хочется всем», — цитирует Кафельникова «РБ-Спорт».

Он считает, что только смена владельца и руководства поможет «Спартаку» конкурировать с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» выкупил РПЛ, им никто и близко не конкурент. «Спартак» должен быть на голову сильнее, много работать и исчерпать судейские скандалы, а Федун этим заниматься не будет», — добавил Кафельников.

По итогам десяти туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Спартак» — на седьмом месте (16 очков).

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