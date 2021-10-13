Ургант пошутил об отсутствии Дзюбы в матче со Словенией
- РИА Новости
«Тренер сборной Словении сказал, что команда России стала сильнее без Артёма Дзюбы. Все ведь понимают, что отсутствие Дзюбы — это спортивная хитрость. Словенцы готовились играть против Артёма и не успели поменять схему игры. Они играли против Дзюбы, хотя того не было на поле», — заявил Ургант.
33-летний нападающий отказался от вызова в сборную России, сославшись на плохую форму.
Ранее Карпин рассказал о диалоге с Дзюбой перед отказом футболиста приехать в сборную России.