Ургант пошутил об отсутствии Дзюбы в матче со Словенией

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Известный телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Словении (2:1), которая была добыта без участия экс-капитана команды Артёма Дзюбы.
Ургант пошутил об отсутствии Дзюбы в матче со Словенией
  • РИА Новости

«Тренер сборной Словении сказал, что команда России стала сильнее без Артёма Дзюбы. Все ведь понимают, что отсутствие Дзюбы — это спортивная хитрость. Словенцы готовились играть против Артёма и не успели поменять схему игры. Они играли против Дзюбы, хотя того не было на поле», — заявил Ургант.

33-летний нападающий отказался от вызова в сборную России, сославшись на плохую форму.

Ранее Карпин рассказал о диалоге с Дзюбой перед отказом футболиста приехать в сборную России.

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