Карпин рассказал о диалоге с Дзюбой перед отказом футболиста приезжать в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с отказом от приглашения в национальную команду нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Сначала мы с ним встретились в Питере. Он сказал: «Я готов, я хочу, всё окей». Я говорю: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а там я буду выбирать». Он попадает в расширенный список. Когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?» Он ответил: «Да, на связи». Затем я ему позвонил и говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всё нормально?» — «Нет, я не готов, мне нужно набрать форму». — «Окей, хорошо». Нормально ли, когда футболист сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера? Я не знаю. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, и зарплату не получаешь». Всё! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет — и не надо», — сказал Карпин в интервью «Чемпионату».

Дзюба отказался от вызова в сборную России, сославшись на плохую форму. В последних трёх матчах 33-летний форвард забил четыре мяча.

Ранее Аленичев выразил мнение, что у Дзюбы нет обратной дороги в сборную России.