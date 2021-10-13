Гершкович: сборная России показала минимальное количество брака в матче со Словенией

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился своими впечатлениями от игры сборной России по футболу против словенцев (2:1) в гостевом отборочном матче чемпионата мира — 2022.

«Валерий Карпин достучался наконец-то до своей команды. Это был лучший, безусловно, футбол в исполнении новой сборной, рождающий надежды на то, что эта команда способна к дальнейшему прогрессу. Первое и главное наблюдение: это минимальное количество технического брака. Точнее сказать, приемлемое. Если в матче со словаками мы через два раза на третий отдавали мяч чужому даже в простых ситуациях, то словенцам подарков почти не делали. Второе: хорошие скорости, достаточно высокий манёвренный потенциал плюс неплохой уровень взаимопонимания в организации атакующих действий. 30-минутный отрезок первого тайма, по ходу которого сборная Россия буквально подавила соперника и дважды забила, — это вообще торжество игровой гармонии. Просто бальзам на сердце», — цитирует слова Гершковича «Московский комсомолец».

Сборная России под руководством Карпина за два тура до финиша отборочного турнира лидирует в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии, с которой сыграет в последнем туре на выезде.

Ранее сообщалось, что Карпин не уверен в том, что будет возглавлять сборную России на ЧМ-2022.