Карпин не уверен, что будет возглавлять сборную России на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о ситуации с продлением контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Срок окончания моего договора с РФС — 31 декабря 2021 года. Могу ли уйти из сборной России, если команда финиширует на первом месте в группе? Ну да, почему нет? На чемпионат мира поедет сборная России с другим тренером, если меня не будет. А может, мне и не сделают предложение чисто теоретически. Меня это сейчас вообще не волнует. В случае выхода на чемпионат мира — дай бог, с первого места — будем разговаривать. Сейчас же нельзя говорить безусловно, что я повезу сборную Россию в Катар. Всё зависит от предложения. Если будет два или три предложения, то буду выбирать. Давайте пофантазируем. Мы вышли на чемпионат мира, допустим, не смогли выйти из группы — и тебя облили грязью. А есть другой вариант: вывести сборную в Катар и уйти работать в клуб с контрактом на пять лет и хорошей заработной платой. Что я выберу? Не знаю, посмотрим. Может, я никому не нужен буду», — сказал Карпин в интервью «Чемпионату».

Сборная России под руководством Карпина за два тура до финиша отборочного турнира лидирует в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии.

Ранее Карпин рассказал о диалоге с Дзюбой перед отказом футболиста приезжать в сборную России.