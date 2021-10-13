Карпин не уверен, что будет возглавлять сборную России на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о ситуации с продлением контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
Карпин не уверен, что будет возглавлять сборную России на ЧМ-2022
  • Reuters

«Срок окончания моего договора с РФС — 31 декабря 2021 года. Могу ли уйти из сборной России, если команда финиширует на первом месте в группе? Ну да, почему нет? На чемпионат мира поедет сборная России с другим тренером, если меня не будет. А может, мне и не сделают предложение чисто теоретически. Меня это сейчас вообще не волнует. В случае выхода на чемпионат мира — дай бог, с первого места — будем разговаривать. Сейчас же нельзя говорить безусловно, что я повезу сборную Россию в Катар. Всё зависит от предложения. Если будет два или три предложения, то буду выбирать. Давайте пофантазируем. Мы вышли на чемпионат мира, допустим, не смогли выйти из группы — и тебя облили грязью. А есть другой вариант: вывести сборную в Катар и уйти работать в клуб с контрактом на пять лет и хорошей заработной платой. Что я выберу? Не знаю, посмотрим. Может, я никому не нужен буду», — сказал Карпин в интервью «Чемпионату».

Сборная России под руководством Карпина за два тура до финиша отборочного турнира лидирует в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии.

Ранее Карпин рассказал о диалоге с Дзюбой перед отказом футболиста приезжать в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить