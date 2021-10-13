Карпин заявил, что не давал разрешения на публикацию видео из раздевалки сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на публикацию видео из раздевалки национальной команды, на котором он с футболистами поёт песню «Валера, Валера!» после победы над Словенией (2:1) в гостевом матче восьмого тура группового этапа отбора на ЧМ-2022.
Карпин заявил, что не давал разрешения на публикацию видео из раздевалки сборной России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Откуда я знаю, кто включил эту песню. Изначально играла какая-то другая музыка. Затем заиграла эта песня. Честно говоря, я не знаю, кто отвечает за музыку. Разрешения на публикацию не было. Я сразу сказал, чтобы не выкладывали никуда. Написали, что я дал добро? Фигня полная, будем разбираться. Сама песня мне не нравится, конечно. У меня другие песни. Но её везде поют, где меня видят. И во всех командах ставят: в «Спартаке», в Армавире, в «Ростове». На большее фантазии не хватает. Жена моя тоже поёт. Просто чтобы поприкалываться», — сказал Карпин в интервью «Чемпионату».

Ранее Карпин объяснил, почему в сборной России часто меняется капитан.

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