Карпин объяснил, почему в сборной России часто меняется капитан

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему в последних матчах национальной команды капитанскую повязку надевали разные игроки.
Карпин объяснил, почему в сборной России часто меняется капитан
  • РИА Новости

«Я предлагаю команде капитанов. Потому что футболисты не знают, кто выйдет в составе. Допустим, они же не могут предложить Миранчука, поскольку он, возможно, не сыграет. Но я ставлю Лёху в стартовый — давайте его сделаем? Повязка ни о чём не говорит. Капитан может поговорить с арбитрами? С судьями разговаривать не надо, надо в футбол играть. Какой в этом толк? Назовите мне хоть один случай, когда капитан поговорил с судьёй и что-то поменялось», — сказал Карпин в интервью «Чемпионату».

Ранее Карпин выразил сомнение в том, что будет возглавлять сборную России на ЧМ-2022.

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