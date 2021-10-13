Фёдор Емельяненко: я уже далеко не тот, каким был

Бывший чемпион Pride в тяжёлом весе россиянин Фёдор Емельяненко рассказал о своём нынешнем физическом состоянии.

«От физической силы у меня сейчас половина или даже, можно сказать, треть того, каким я был в 25—30 лет. Плюс восстановление уже не то. Чувствуются 45 лет. Наваляю ли я Валентину Молдавскому сейчас? Нет. Уже как бы сейчас самому не наваляли. Я уже далеко не тот Фёдор, что был. Мне это не нравится очень сильно. Я уже в том возрасте, когда сделать не могу и только рассказываю», — приводит слова российского бойца «Спорт-Экспресс».

23 октября Емельяненко проведёт поединок с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.

Ранее Фёдор Емельяненко назвал самого умного соперника в своей карьере.