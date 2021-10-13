Фёдор Емельяненко назвал самого умного соперника в своей карьере

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Бывший чемпион организации по смешанным единоборствам Pride Фёдор Емельяненко считает, что бразилец Антонио Ногейра обладал самым высоким бойцовским интеллектом среди всех его оппонентов.
Фёдор Емельяненко назвал самого умного соперника в своей карьере
  • РИА Новости

«В Pride, если бы я проиграл, то никому не нужен был бы. Меня хотели сразу с чемпионом поставить, но я ответил: «Ребята, я ваших правил не знаю, можно меня хотя бы не в первом бою против чемпиона». Они ответили, хорошо, тогда, если будешь выигрывать, в третьем бою подерёшься с ним. Первый бой у меня был с чемпионом Японии по карате, я нокаутировал его за секунд 12. В поединке должно быть шахматное мышление. На его действие должно быть моё противодействие. С умным оппонентом очень интересно работать. В моей жизни Антонио Родриго Ногейра был самым умным. Было очень интересно с ним поработать, на тот момент он раскатал всю элиту и был фаворитом в нашем бою», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Фёдор трижды встречался с бразильцем во время выступления в Pride. Первый и третий поединки закончились победой россиянина единогласным решением судей, а второй бой был признан несостоявшимся из-за рассечения после столкновения головами.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что не мстил за брата в бою с Крокопом.

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