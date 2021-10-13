Фёдор Емельяненко заявил, что не мстил за брата в бою с Крокопом

Бывший чемпион организации по смешанным единоборствам Pride в тяжёлом весе Фёдор Емельяненко вспомнил свою мотивацию перед поединком с хорватом Мирко Крокопом Филипповичем в августе 2005 года.

«Крокопа мне было интересно переработать, перебить на его территории. Я подготовился, старался его именно передумать. Я видел, как Марк Колман с ним бился. Колман, конечно, сильный в добивании лёжа, в переводе в партер. Но с Мирко он кинулся раз, кинулся два, тот его на ногах пропускает, бегает от него, и Марк почувствовал себя таким бычком на привязи, которого за кольцо водят и он ничего не может. Мирко его просто разбил. Но против меня это не сработало. Я не мстил за брата в том бою. Это придумали, прилепляют к этой истории. Эмоции я стараюсь не включать, я выходил биться за себя, за свою страну. Выходили россиянин и хорват. Японцы такую очень нехорошую историю сделали... Хотели, чтобы Мирко стал чемпионом», — приводит слова Фёдора Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Россиянин победил Крокопа единогласным решением в поединке за титул чемпиона Pride в тяжёлом весе. За год до этого поединка хорват нокаутировал младшего брата Фёдора — Александра Емельяненко.

Ранее Фёдор Емельяненко назвал причину разрыва отношений с братом Александром.