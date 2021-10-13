Ян признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру к 30 годам

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян признался, что не планирует драться на профессиональном уровне после 30 лет.

«Мне, наверное, не важно быть королем или ещё кем-то. Я не воспринимаю такие слова. Мне кажется, высокомерно самому себя так называть. Конечно, хочется вернуть чемпионский пояс, затем провести несколько уверенных защит. Хотелось бы к 30 годам уже оставить профессиональный спорт. Возможно, открою какие-то свои спортивные школы и буду заниматься в этом направлении, пропагандировать детский спорт в России, чтобы дети занимались бесплатно и это было доступно. Никакие другие дивизионы меня не интересуют», — приводит слова Яна Fightnews.

28-летний Ян 30 октября проведет поединок против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267 за титул временного чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что американский боец UFC Фонт отказался от титульного боя с Яном.