Американский боец UFC Фонт отказался от титульного боя с Яном
- © Chris Unger / Contributor
- Gettyimages.ru
«Нам позвонили из UFC, но я только что переболел коронавирусом и был не в состоянии начать тренировки. Я сильно расстроился из-за того, что не смог принять бой, но, что ни делается, всё к лучшему», — цитирует Фонта MiddleEasy.
Он заявил, что сожалеет об отказе от такого крутого предложения.
Реванш Петра Яна с Алджамейном Стерлингом должен был состояться 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, но обладатель титула снялся с поединка из-за болей в шее. В итоге Ян сразится за временный пояс с Кори Сэндхагеном.
Ранее чемпион UFC Стерлинг оскорбил и пообещал жёстко избить Яна.