Американский боец UFC Фонт отказался от титульного боя с Яном

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Роб Фонт отказался от титульного боя с россиянином Петром Яном.

«Нам позвонили из UFC, но я только что переболел коронавирусом и был не в состоянии начать тренировки. Я сильно расстроился из-за того, что не смог принять бой, но, что ни делается, всё к лучшему», — цитирует Фонта MiddleEasy.

Он заявил, что сожалеет об отказе от такого крутого предложения.

Реванш Петра Яна с Алджамейном Стерлингом должен был состояться 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, но обладатель титула снялся с поединка из-за болей в шее. В итоге Ян сразится за временный пояс с Кори Сэндхагеном.

Ранее чемпион UFC Стерлинг оскорбил и пообещал жёстко избить Яна.