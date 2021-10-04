Чемпион UFC Стерлинг оскорбил и пообещал жёстко избить Яна

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг резко высказался в адрес российского бойца смешанного стиля Петра Яна.
Чемпион UFC Стерлинг оскорбил и пообещал жёстко избить Яна
  • Reuters

«Я просто думаю, что этот парень — кусок дерьма. Не могу дождаться, когда буду избивать его. Я вернусь и очень жёстко его изобью. Хочу с ним драться. И это будет жёсткое избиение», — цитирует Стерлинга MMA Fighting.

Реванш Стерлинга и Яна должен был состояться 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, но обладатель титула снялся с поединка из-за болей в шее. В итоге Ян сразится за временный пояс с Кори Сэндхагеном.

Первый бой между Стерлингом и Яном прошёл 7 марта. Тогда российский спортсмен нанёс сопернику запрещённый удар коленом в голову, из-за чего был дисквалифицирован, а его чемпионский титул был передан Стерлингу.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что Стерлинг уже не является чемпионом, хотя всё ещё носит пояс.

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