Штырков: Стерлинг носит пояс, но он не чемпион

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал о подготовке Петра Яна к бою с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.

«Сами посудите: собрал целый лагерь под себя, привёз тренеров и ребят, которые максимально похожи на соперника. На подготовку тратится уйма средств и сил. И тут всё так получается... Если мягко выразиться, неприятно. Если говорить так, как оно есть, Стерлинг — очкун недобитый. Понимания и прощения этому человеку нет. Поступил как трус», — цитирует Штыркова «Комсомольская правда».

Он отметил, что Ян даже с травмами всегда выходил драться.

Штыков высказал мнение, что «мораль» и «мужское» — это не про Стерлинга.

«Он носит пояс, получает дивиденды от этого, фотографируется с ним, представляется всем чемпионом UFC. Но это не чемпион», — добавил Штыков.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Первоначально Ян должен был драться с Алджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя из-за болей в шее.

Соотечественник Стерлинга Кори Сэндхаген станет новым соперником Яна на турнире UFC 267.

Ранее Ян заявил, что Сэндхаген — достойный претендент на титул.