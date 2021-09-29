Ян заявил, что Сэндхаген — достойный претендент на титул

Россиянин Пётр Ян прокомментировал решение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата заменить американца Алджамейна Стерлинга на его соотечественника Кори Сэндхагена в бое на турнире UFC 267.

«Сэндхаген — достойный претендент на титул. Он опасный, жёсткий боец и показал отличный бой против Диллашоу. Да, бой он проиграл по делу, но Ти Джей восстанавливается после операции, поэтому шанс дали Кори. Честно говоря, я недоволен тем, что титул чемпиона будет временный, но это политика UFC, и туда я не лезу», — цитирует Яна «Спорт-Экспресс».

28-летний боец из Красноярского края признался, что готов войти в октагон и выполнить свою работу на самом высоком уровне, поскольку многие его поклонники ждут этого поединка.

«О Стерлинге больше не думаю — он трус. Сначала побью Сэндхагена, а что будет дальше, мы узнаем после», — добавил он.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Первоначально Ян должен был драться с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Стерлингом, однако американец снялся с боя из-за болей в шее.

Ранее Стерлинг прокомментировал предстоящий бой между Сэндхагеном и Яном.