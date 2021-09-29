Стерлинг: Сэндхаген вынесет читера Яна за два раунда

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал предстоящий бой между соотечественником Кори Сэндхагеном и россиянином Петром Яном на турнире UFC 267.

«Я продолжу восстанавливать своё тело и шею, а Сэндмен вынесет читера Яна в течение двух раундов. Эпический реванш состоится в декабре или в начале 2022 года», — написал Стерлинг в своём Instagram.

Он также, что они будут бороться за второе место и он не собирается останавливаться.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Первоначально Ян должен был драться с Алджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя из-за болей в шее.

Ранее стало известно, что Ян подерётся с Сэндхагеном на UFC 267.