Стерлинг: Сэндхаген вынесет читера Яна за два раунда

Короткая ссылка
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал предстоящий бой между соотечественником Кори Сэндхагеном и россиянином Петром Яном на турнире UFC 267.
Стерлинг: Сэндхаген вынесет читера Яна за два раунда
  • Reuters

«Я продолжу восстанавливать своё тело и шею, а Сэндмен вынесет читера Яна в течение двух раундов. Эпический реванш состоится в декабре или в начале 2022 года», — написал Стерлинг в своём Instagram.

Он также, что они будут бороться за второе место и он не собирается останавливаться.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Первоначально Ян должен был драться с Алджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя из-за болей в шее.

Ранее стало известно, что Ян подерётся с Сэндхагеном на UFC 267.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить