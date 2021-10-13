Кафельников считает, что сборная России не выйдет на ЧМ-2022 напрямую

Экс первая ракетка мира, известный футбольный болельщик Евгений Кафельников усомнился в способности сборной России попасть на чемпионат мира в Катаре с первого места в отборочной группе.

«Команда выступила так, как и должна была выступить. Вызывает ли вопросы качество игры? Оно всегда вызывает вопросы. Мне показалось, что сборная сыграла несколько лучше, чем в Казани. Это уже прогресс. Как дальше будет — посмотрим. Продолжится ли тенденция, что сборная России проигрывает в матчах, когда команду устраивает ничья? Знаете, я слышал такие высказывания и по поводу предыдущего матча, а результат вы видите сами какой. Я придерживаюсь такого же мнения, что и раньше: команда напрямую на чемпионат мира не попадёт, потому на ничью и тем более на победу в матче с Хорватией рассчитывать очень тяжело», — цитирует слова Кафельникова Eurostavka.

Сборная России возглавляет группу Н, имея 19 очков за два тура до финиша. Второе место занимает Хорватия, имеющая 17 очков. Команды встретятся в заключительном туре. Поединок пройдёт в хорватском Сплите.

Ранее Кафельников высказался о матче со Словенией.