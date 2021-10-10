Кафельников — о матче со Словенией: две игры подряд так сильно везти не может

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Бывшая первая ракетка мира по теннису и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении.
Кафельников — о матче со Словенией: две игры подряд так сильно везти не может
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«Нет никаких предпосылок, что игра будет лучше. Наша команда не должна была увозить три очка из Казани. Мы победили незаслуженно. Два подряд матча так сильно везти не может. Если сборная России будет играть так же, как и в прошлом матче, то Словения точно одержит победу», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Марибор на матч со Словенией.

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