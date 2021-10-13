«Сиэттл» проиграл «Вегасу» в дебютном матче в НХЛ
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Матч, проходивший на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайзе, завершился со счётом 4:3 в пользу «Вегаса».
В составе «Голден Найтс» забрасывал Макс Пасиоретти (дважды), по разу — Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.
Россияне Павел Дорофеев и Евгений Дадонов очков не набрали.
Первую шайбу в истории «Сиэттла» в регулярных чемпионатах забросил Райан Донато. Также отличились Джаред Макканн и Морган Гики.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» разгромил «Тампу» в матче НХЛ.