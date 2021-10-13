«Сиэттл» проиграл «Вегасу» в дебютном матче в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэттл Кракен» на выезде проиграл «Вегас Голден Найтс».
«Сиэттл» проиграл «Вегасу» в дебютном матче в НХЛ
  • AP

Матч, проходивший на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайзе, завершился со счётом 4:3 в пользу «Вегаса».

В составе «Голден Найтс» забрасывал Макс Пасиоретти (дважды), по разу — Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.

Россияне Павел Дорофеев и Евгений Дадонов очков не набрали.

Первую шайбу в истории «Сиэттла» в регулярных чемпионатах забросил Райан Донато. Также отличились Джаред Макканн и Морган Гики.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» разгромил «Тампу» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить