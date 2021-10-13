«Сиэттл» проиграл «Вегасу» в дебютном матче в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэттл Кракен» на выезде проиграл «Вегас Голден Найтс».

Матч, проходивший на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайзе, завершился со счётом 4:3 в пользу «Вегаса».

В составе «Голден Найтс» забрасывал Макс Пасиоретти (дважды), по разу — Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.

Россияне Павел Дорофеев и Евгений Дадонов очков не набрали.

Первую шайбу в истории «Сиэттла» в регулярных чемпионатах забросил Райан Донато. Также отличились Джаред Макканн и Морган Гики.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» разгромил «Тампу» в матче НХЛ.