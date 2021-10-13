«Питтсбург» разгромил «Тампу» в матче НХЛ
- AP
Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2.
В составе «Питтсбурга» забрасывали Дэнтон Хайнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст. У хозяев отличились Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32. Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями.
Ранее Василевский был назван лучшим вратарём НХЛ по версии тренеров и генеральных менеджеров клубов.