«Питтсбург» разгромил «Тампу» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал крупную победу над «Тампа-Бей Лайтнинг».

Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2.

В составе «Питтсбурга» забрасывали Дэнтон Хайнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст. У хозяев отличились Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32. Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями.

Ранее Василевский был назван лучшим вратарём НХЛ по версии тренеров и генеральных менеджеров клубов.