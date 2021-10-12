Василевский назван лучшим вратарём НХЛ по версии тренеров и генеральных менеджеров клубов

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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии тренеров и генеральных менеджеров клубов.
Василевский назван лучшим вратарём НХЛ по версии тренеров и генеральных менеджеров клубов
  • AP

Результат опроса опубликовал The Athletic. Согласно голосованию, Василевский занимает первое место, вслед за ним идёт вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Третье место — за обладателем «Везина Трофи — 2021» Марком-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».

Также в топ-10 есть российские вратари: Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Семён Варламов из «Нью-Йорк Айлендерс». Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз») занимает 22-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 24-е, Антон Худобин («Даллас Старз») — 28-е.

Ранее сообщалось, что 45 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Флориду».

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