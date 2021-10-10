45 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Тампы» дублем отметился Патрик Марун, ещё по шайбе забросили Алекс Киллорн и Брейден Пойнт. У «Флориды» заброшенными шайбами отметились Кевин Коннотон и Сэм Райнхарт.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 45 сейвов. Его соотечественник и визави из «Пантерз» Сергей Бобровский — 25.

Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче НХЛ.