Молодёжная сборная России по футболу посвятила Симоняну победу над Литвой

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Тренерский штаб и футболисты сборной России посвятили победу над национальной командой Литвы легенде сборной СССР Никите Симоняну, который 12 октября празднует своё 95-летие.
Молодёжная сборная России по футболу посвятила Симоняну победу над Литвой

«Тренеры и футболисты сборной России после победы над Литвой от всей души поздравляют с юбилеем Никиту Симоняна. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сообщил RT пресс-атташе молодёжной сборной России по футболу Артём Загумённов.

Симонян является лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака». Также знаменитый футболист возглавлял команду в качестве главного тренера с 1960 по 1965 год и с 1967 по 1972 год.

В составе сборной СССР Симонян в 20 играх забил десять мячей.

Россияне в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года на выезде разгромили литовцев со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью записал для Симоняна видеопоздравление с 95-летием.

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