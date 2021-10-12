СКА объявил о подписании контракта с нападающим Гусевым
- Reuters
Хоккеист заключил контракт сроком до 30 апреля 2022 года. Гусев будет выступать за СКА под номером 97, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Гусев играл за СКА с 2015 по 2019 год и завоевал Кубок Гагарина.
29-летний российский форвард начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако из-за неудачного старта (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт. После этого он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три очка.
Ранее сообщалось, что «Торонто» не станет предлагать Гусеву полноценный контракт.