СКА объявил о подписании контракта с нападающим Гусевым

Олимпийский чемпион Игр 2018 года в Пхёнчхане Никита Гусев стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга.

Хоккеист заключил контракт сроком до 30 апреля 2022 года. Гусев будет выступать за СКА под номером 97, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Гусев играл за СКА с 2015 по 2019 год и завоевал Кубок Гагарина.

29-летний российский форвард начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако из-за неудачного старта (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт. После этого он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три очка.

Ранее сообщалось, что «Торонто» не станет предлагать Гусеву полноценный контракт.