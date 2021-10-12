Сборная России показала, что осталось за кадром матча в Мариборе

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео с матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия в Мариборе.

«Мы это сделали! Победа в Мариборе и первое место в таблице за два тура до окончания отбора на ЧМ-2022. Голы-красавцы защитников, борьба и стыки на поле, эмоции победы и песни в раздевалке», — написала пресс-служба РФС.

После выездной победы над Словенией сборная России (2:1) с 19 очками вышла на первое место в группе H. В параллельной встрече сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Ранее известный российский специалист Валерий Непомнящий после победы сборной России над Словенией дал оценку игре команды и работе главного тренера Валерия Карпина.