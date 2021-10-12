Валуев отреагировал на запрет российским бойцам MMA выступать в Киеве
- РИА Новости
«Удивлён, что таких организаций целых две. Чемпионат Европы должен быть один. Одна организация должна его проводить, по идее. Расстраиваться нам не нужно, будет другая организация и ещё один чемпионат Европы», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
Президент Федерации MMA Украины Владимир Тесля сообщил, что российские бойцы не будут допущены к участию в чемпионате Европы по смешанным единоборствам под эгидой Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA) в Киеве.
Изначально европейское первенство должно было пройти в Греции или Грузии, но, когда обе страны из-за коронавирусных ограничений отказались от соревнования, турнир согласилась принять Украина.
Чемпионат Европы пройдёт в Киеве 5—9 ноября.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос, насколько для него принципиален предстоящий поединок с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.