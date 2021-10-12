Япония обыграла Австралию в отборе на ЧМ-2022

В матче группового этапа азиатского отбора к чемпионату мира — 2022 сборная Японии одержала победу над Австралией.

Встреча, проходившая на стадионе «Сайтама» в Японии, завершилась со счётом 2:1 в пользу японцев.

В составе хозяев отличился Ао Танака, у гостей мяч забил Айдин Хрустич. Решающее взятие ворот в матче состоялось в результате автогола Азиза Бехича.

Австралия возглавляет группу В, имея 9 очков после четырёх туров. Япония идёт третьей, набрав 6 очков.

Ранее сообщалось, что Россия в гостях обыграла Словению и возглавила группу H в отборе к ЧМ-2022.