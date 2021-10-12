Япония обыграла Австралию в отборе на ЧМ-2022

Короткая ссылка
В матче группового этапа азиатского отбора к чемпионату мира — 2022 сборная Японии одержала победу над Австралией.
Япония обыграла Австралию в отборе на ЧМ-2022
  • © AP Photo/Shuji Kajiyama

Встреча, проходившая на стадионе «Сайтама» в Японии, завершилась со счётом 2:1 в пользу японцев.

В составе хозяев отличился Ао Танака, у гостей мяч забил Айдин Хрустич. Решающее взятие ворот в матче состоялось в результате автогола Азиза Бехича.

Австралия возглавляет группу В, имея 9 очков после четырёх туров. Япония идёт третьей, набрав 6 очков.

Ранее сообщалось, что Россия в гостях обыграла Словению и возглавила группу H в отборе к ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить