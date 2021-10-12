Япония обыграла Австралию в отборе на ЧМ-2022
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Встреча, проходившая на стадионе «Сайтама» в Японии, завершилась со счётом 2:1 в пользу японцев.
В составе хозяев отличился Ао Танака, у гостей мяч забил Айдин Хрустич. Решающее взятие ворот в матче состоялось в результате автогола Азиза Бехича.
Австралия возглавляет группу В, имея 9 очков после четырёх туров. Япония идёт третьей, набрав 6 очков.
Ранее сообщалось, что Россия в гостях обыграла Словению и возглавила группу H в отборе к ЧМ-2022.