Созин считает, что Дзюба нужен сборной России

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказался об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в обойме национальной команды.

«Игра сборной всем понравилась, но главное — понравился результат. Теперь всё в наших руках, но победа над Словенией ничего не решила — решит всё матч в Хорватии. Важно сказать другое: сейчас многие говорят про то, что Дзюба кусает локти. Артём необходим этой сборной, ведь с Хорватией ей необходимы сильнейшие. Личные обиды сейчас никому не интересны, интересен только выход на чемпионат мира. Сафонова, к примеру, точно можно назвать сильнейшим. Его игра не просто приятно удивила — от неё получаешь удовольствие. С первым номером сборной теперь всё понятно. Защитники чувствуют себя с ним увереннее, Джикия выглядел гораздо лучше — я связываю эти вещи между собой. Плюс важно отметить скоростную работу. Мы часто говорим, что нам не хватает скорости и интенсивности. Вчера ни одного вопроса по движению и самоотдаче игроков не было. Такое движение, самоотдача плюс классный вратарь — с этими факторами мы спокойно можем пройти Хорватию», — цитирует Созина «Чемпионат».

После выездной победы над Словенией сборная России с 19 очками вышла на первое место в группе H. В параллельной встрече сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Ранее Сутормин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России.