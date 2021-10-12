Сутормин не считает, что Дзюба подставил сборную России, отказавшись от вызова

Короткая ссылка
Футболист «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал отказ своего одноклубника Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду страны на октябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
Сутормин не считает, что Дзюба подставил сборную России, отказавшись от вызова
  • РИА Новости

«Допускаю, что у Артёма были объективные причины для отказа. Раз он решил поступить так, значит, по его мнению, он всё сделал правильно. Нужно принять выбор Дзюбы и двигаться дальше. Нельзя говорить, что он подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, поскольку Артем набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, все молчали. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценить свое состояние», — цитирует слова Сутормина «Чемпионат».

В последних трёх матчах РПЛ 33-летний нападающий забил четыре мяча.

Ранее Сутормин высказался о статусе капитана сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить