Сутормин не считает, что Дзюба подставил сборную России, отказавшись от вызова

Футболист «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал отказ своего одноклубника Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду страны на октябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

«Допускаю, что у Артёма были объективные причины для отказа. Раз он решил поступить так, значит, по его мнению, он всё сделал правильно. Нужно принять выбор Дзюбы и двигаться дальше. Нельзя говорить, что он подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, поскольку Артем набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, все молчали. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценить свое состояние», — цитирует слова Сутормина «Чемпионат».

В последних трёх матчах РПЛ 33-летний нападающий забил четыре мяча.

Ранее Сутормин высказался о статусе капитана сборной России.