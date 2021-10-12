Валуев: начинается новый виток доверия к сборной России

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Депутат Госдумы России Николай Валуев прокомментировал победу национальной команды страны в гостевом матче со Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Валуев: начинается новый виток доверия к сборной России
  • РИА Новости

«Молодцы, что обыграли Словению. Скептики сейчас поуспокоились, и это радует. Начинается новый виток доверия к сборной. Забрезжила надежда у тех, кто не верил. Мы всегда очень переживаем за сборную России. Это всё-таки команда нашего отечества. Неудачи, которые с завидной регулярностью случались с нашей командой, многих настроили на минорный рад. Это была важная победа в психологическом плане», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

После выездной победы над Словенией сборная России с 19 очками вышла на первое место в группе H. В параллельной встрече сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Ранее Геркус заявил, что задача по выходу на ЧМ-2022 слегка упростилась.

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