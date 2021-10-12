Геркус: задача по выходу на ЧМ-2022 слегка упростилась

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своём Telegram-канале высказался о победном матче сборной России со Словенией (2:1) в отборе к чемпионату мира — 2022.
Геркус: задача по выходу на ЧМ-2022 слегка упростилась
  • РИА Новости

«Сборная России приятно порадовала. Молодцы! Не без фарта (удача становится частью нашего стиля), но намного лучше, чем в прошлом матче. Выделю Миранчука и Фомина — на мой взгляд, ключевых футболистов вчерашнего вечера: организовали игру в центре поля, первыми вступали в отбор мяча, отбирали и выдавали под удар, сами создавали моменты у штрафной соперника. Ну и защитники наши порадовали при стандартах. Изумил своим хладнокровием Джикия. В общем, молодцы. Задача по выходу на чемпионат мира слегка упростилась: теперь с Хорватией вместо победы по заказу нужна всего лишь ничья. По опыту прошлых лет мы знаем, что ничьи на заказ — не наш конёк, но кто знает, может, мы и сейчас получим нужный результат?» — написал Геркус в своём Telegram.

За два тура до конца отборочного турнира сборная России гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17).

Ранее Сутормин высказался о статусе капитана сборной России.

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