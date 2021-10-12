В сборной России опубликовали видео, как футболисты и Карпин пели песню «Валера, Валера»
- © РИА Новости / Максим Богодвид
В Twitter-аккаунте национальной команды появилось видео из раздевалки, в которой звучала песня «Валера, Валера», а главный тренер, персонал и игроки подпевали.
ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021
После победы над Словенией сборная России возглавила группу Н, набрав 19 очков и опережая Хорватию на два очка.
Ранее Билялетдинов отметил улучшение в игре сборной России в матче со Словенией.