В сборной России опубликовали видео, как футболисты и Карпин пели песню «Валера, Валера»

Короткая ссылка
В сборной России показали, как главный тренер Валерий Карпин и футболисты национальной команды исполняли песню «Валера, Валера», после выездной победы над Словенией (2:1).
В сборной России опубликовали видео, как футболисты и Карпин пели песню «Валера, Валера»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

В Twitter-аккаунте национальной команды появилось видео из раздевалки, в которой звучала песня «Валера, Валера», а главный тренер, персонал и игроки подпевали.

После победы над Словенией сборная России возглавила группу Н, набрав 19 очков и опережая Хорватию на два очка.

Ранее Билялетдинов отметил улучшение в игре сборной России в матче со Словенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить