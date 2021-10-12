Билялетдинов отметил улучшение в игре сборной России в матче со Словенией

Бронзовый призер Евро-2008 года в состав сборной России Динияр Билялетдинов высказался об игре национальной команды со словенцами (2:1) в квалификации к чемпионату мира-2022.

«Выиграли и хорошо. Шесть очков не пахнут. От матча со Словакией эта игра отличалась тем, что чуть больше получалось прессинговать соперника. Словения со многими моментами в нашем прессинге не справлялась. У нас было пять-шесть хороших отборов, плюс, во втором тайме создали немало опасных выходов. Игра забудется, три очка останется. Всё решится в Хорватии», — приводит слова Билялетдинова РЕН ТВ.

Сборная России за два тура до конца отборочного раунда возглавляет группу Н, опережая на два очка команду Хорватии. В заключительном туре подопечные Валерия Карпина встретятся с хорватами на выезде. Матч пройдёт 14 ноября в Сплите.

Ранее Боярский высказался о матче России со Словенией.