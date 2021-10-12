СМИ: «Челси» начал переговоры с «Реалом» о возвращении Азара

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Футболист мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в лондонский «Челси».
СМИ: «Челси» начал переговоры с «Реалом» о возвращении Азара
  • Reuters

Об этом сообщает El Nacional. По информации источника, лондонцы хотят вернуть бельгийского вингера в команду. Представители английского клуба уже контактировали с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу возможного трансфера.

Азар перешел в «Реал» летом 2019 года за €115 млн после семи лет в «Челси», однако из-за травм не сумел стать лидером мадридцев. Контракт игрока с королевским клубом рассчитан до 2024 года.

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