СМИ: «Челси» начал переговоры с «Реалом» о возвращении Азара
- Reuters
Об этом сообщает El Nacional. По информации источника, лондонцы хотят вернуть бельгийского вингера в команду. Представители английского клуба уже контактировали с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу возможного трансфера.
Азар перешел в «Реал» летом 2019 года за €115 млн после семи лет в «Челси», однако из-за травм не сумел стать лидером мадридцев. Контракт игрока с королевским клубом рассчитан до 2024 года.
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