Тухель извинился перед болельщиками «Интера» за Лукаку

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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель извинился перед фанатами миланского «Интера» за подписание нападающего Ромелу Лукаку.
Тухель извинился перед болельщиками «Интера» за Лукаку
  • AP

«Я прошу прощения у болельщиков «Интера», но, как и другие команды, мы стараемся становиться сильнее. Мы определили конкретный типаж форварда, мощного нападающего, который станет примером и сбросит груз ответственности с молодых игроков. Нам был нужен форвард, который позволит играть в более быстрый футбол», — цитирует Тухеля The Mirror.

Он отметил, что Ромелу Лукаку нравилось в «Интере», но футболист хотел играть в «Челси».

Бельгийский форвард выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах Серии А и забил 24 мяча.

Ранее сообщалось, что «Реал» нацелен на защитника «Челси» Рюдигера.

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