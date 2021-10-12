Карпин: Словения нанесла всего один опасный удар в начале первого тайма матча с Россией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о непростом начале матча восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.
Карпин: Словения нанесла всего один опасный удар в начале первого тайма матча с Россией
  • AP

«Напряженный первый тайм. Возможно, поначалу соперник больше владел мячом, но у них не было преимущества. Всего один опасный удар, Сафонов справился. Но, безусловно, было непросто. Словения, мягко говоря, не самая плохая сборная. Это хорошая команда», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее сообщалось, что Карпин после победы над Словенией признал свою вину в игре сборной со Словакией.

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