Дюков заявил, что сборная России получала удовольствие от футбола в матче со Словенией

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года национальной сборной с командой Словении.

«Сборная России получала удовольствие от футбола в матче со Словенией», — цитирует Дюкова ТАСС.

Россия обыграла Словению со счётом 2:1. В составе сборной России мячи забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32-я). У словенцев отличился Йосип Иличич (40-я).

Россияне набрали 19 очков и стали недосягаемыми для идущих на третьем и четвёртом местах словенцев и словаков, обеспечив себе участие минимум в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Подопечные Валерия Карпина возглавляют группу H. Второе место занимают хорваты с 17 баллами в активе. Таким образом, Россия ещё может побороться за прямой выход на мундиаль.

Национальной команде осталось провести два матча в групповом этапе отборочного цикла — 11 ноября на своём поле с Кипром и 14 ноября на выезде с Хорватией.

Ранее сообщалось, что Хорватия сыграла вничью со Словакией в матче отбора ЧМ-2022 по футболу.