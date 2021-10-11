СЭ: Гусев продолжит карьеру в петербургском СКА

Нападающий Никита Гусев не нашёл подходящих вариантов продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге.

29-летний форвард вернётся в клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга, сообщает «Спорт-Экспресс».

18 сентября хоккеист подписал пробный контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», находясь в статусе свободного агента.

29-летний российский форвард начал минувший сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако из-за неудачного старта (2 + 3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт, после чего он перешёл во «Флорида Пантерз», где провёл восемь матчей и набрал три очка.

Ранее сообщалось, что «Торонто» не станет предлагать Гусеву полноценный контракт.