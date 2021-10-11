Российских бойцов не пустят на ЧЕ по MMA на Украине
- AP
- © Gregory Payan
«Мы поставили условие, что Украина не допустит участия в ЧЕ спортсменов из России», — написал в своём Facebook Тесля.
Изначально европейское первенство должно было пройти в Греции или Грузии, но когда обе страны из-за коронавирусных ограничений отказались от соревнования, турнир согласилась принять Украина.
Чемпионат Европы пройдёт в Киеве в начале ноября.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос, насколько для него принципиален предстоящий поединок с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.