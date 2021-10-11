Российских бойцов не пустят на ЧЕ по MMA на Украине

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Президент Федерации MMA Украины Владимир Тесля сообщил, что российские бойцы не будут допущены к участию в чемпионате Европы по смешанным единоборствам под эгидой Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA) в Киеве.
Российских бойцов не пустят на ЧЕ по MMA на Украине
  • AP
  • © Gregory Payan

«Мы поставили условие, что Украина не допустит участия в ЧЕ спортсменов из России», — написал в своём Facebook Тесля.

Изначально европейское первенство должно было пройти в Греции или Грузии, но когда обе страны из-за коронавирусных ограничений отказались от соревнования, турнир согласилась принять Украина. 

Чемпионат Европы пройдёт в Киеве в начале ноября.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос, насколько для него принципиален предстоящий поединок с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

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