Российских бойцов не пустят на ЧЕ по MMA на Украине

Президент Федерации MMA Украины Владимир Тесля сообщил, что российские бойцы не будут допущены к участию в чемпионате Европы по смешанным единоборствам под эгидой Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA) в Киеве.

«Мы поставили условие, что Украина не допустит участия в ЧЕ спортсменов из России», — написал в своём Facebook Тесля.

Изначально европейское первенство должно было пройти в Греции или Грузии, но когда обе страны из-за коронавирусных ограничений отказались от соревнования, турнир согласилась принять Украина.

Чемпионат Европы пройдёт в Киеве в начале ноября.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос, насколько для него принципиален предстоящий поединок с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.