ЦСКА нанёс «Спартаку» третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ
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Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.
Единственную шайбу на 20-й минуте забросил Сергей Плотников. Ассистировали ему Михаил Григоренко и Никита Нестеров.
Для красно-белых это поражение стало третьим подряд в КХЛ.
В следующем матче ЦСКА сыграет с хабаровским «Амуром», а «Спартак» далее встретится с минским «Динамо».
В параллельном матче нижегородское «Торпедо» уступило череповецкой «Северстали» (2:3 Б).
Ранее сообщалось, что «Металлург» одержал 13-ю победу подряд в сезоне КХЛ.