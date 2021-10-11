ЦСКА нанёс «Спартаку» третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

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Московский ЦСКА взял верх над столичным «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА нанёс «Спартаку» третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ
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Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Единственную шайбу на 20-й минуте забросил Сергей Плотников. Ассистировали ему Михаил Григоренко и Никита Нестеров.

Для красно-белых это поражение стало третьим подряд в КХЛ.

В следующем матче ЦСКА сыграет с хабаровским «Амуром», а «Спартак» далее встретится с минским «Динамо». 

В параллельном матче нижегородское «Торпедо» уступило череповецкой «Северстали» (2:3 Б).

Ранее сообщалось, что «Металлург» одержал 13-ю победу подряд в сезоне КХЛ.

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