ЦСКА нанёс «Спартаку» третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА взял верх над столичным «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Единственную шайбу на 20-й минуте забросил Сергей Плотников. Ассистировали ему Михаил Григоренко и Никита Нестеров.

Для красно-белых это поражение стало третьим подряд в КХЛ.

В следующем матче ЦСКА сыграет с хабаровским «Амуром», а «Спартак» далее встретится с минским «Динамо».

В параллельном матче нижегородское «Торпедо» уступило череповецкой «Северстали» (2:3 Б).

Ранее сообщалось, что «Металлург» одержал 13-ю победу подряд в сезоне КХЛ.