СМИ: российский хоккеист «Торонто» Михеев из-за травмы выбыл на восемь недель

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Канадская журналистка Кристен Шилтон сообщила, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев пропустит около двух месяцев из-за травмы.
СМИ: российский хоккеист «Торонто» Михеев из-за травмы выбыл на восемь недель
  • AP

«Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что 27-летнему хоккеисту потребуется операция, он пропустит минимум восемь недель», — написала она в Twitter.

Уроженец Омска принял участие в трёх предсезонных играх. На счету нападающего одна заброшенная шайба. Михеев в сезоне-2020/21 набрал 17 очков при 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что стал известен список российских хоккеистов в тренировочных лагерях НХЛ.

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