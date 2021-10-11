СМИ: российский хоккеист «Торонто» Михеев из-за травмы выбыл на восемь недель

Канадская журналистка Кристен Шилтон сообщила, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев пропустит около двух месяцев из-за травмы.

«Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что 27-летнему хоккеисту потребуется операция, он пропустит минимум восемь недель», — написала она в Twitter.

Sheldon Keefe said Ilya Mikheyev will have surgery on a broken thumb and will miss a minimum of eight weeks — Kristen Shilton (@kristen_shilton) October 11, 2021

Уроженец Омска принял участие в трёх предсезонных играх. На счету нападающего одна заброшенная шайба. Михеев в сезоне-2020/21 набрал 17 очков при 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что стал известен список российских хоккеистов в тренировочных лагерях НХЛ.