Сборная Мальты ушла от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром

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Сборная Кипра сыграла дома вничью с командой Мальты в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная Мальты ушла от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром
  • Reuters

Игра группы Н, которая прошла на поле стадиона «АЕК Арена» в Ларнаке, завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Кипра отличились Фотис Папулис (6-я минута), Пьерос Сотириу (80-я). У Мальты мячи забили Зак Мускат (53-я) и Юрген Дегабриэле (98-я).

Сборная России в матче группы Н встретится со Словенией 11 октября в Мариборе. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что вингер Алексей Сутормин выведет сборную России по футболу в качестве капитана на матч восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со Словенией.

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