Призёр ОИ-2014 Вылегжанин рассказал, как относится к истории со своей дисквалификацией

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Чемпион мира 2015 года в скиатлоне и трёхкратный серебряный призёр Игр в Сочи россиянин Максим Вылегжанин рассказал, как относится к истории со своей дисквалификацией в 2017 году, которая в дальнейшем была отменена.
Призёр ОИ-2014 Вылегжанин рассказал, как относится к истории со своей дисквалификацией
  • AP

«Вспоминается только тогда, когда об этом спрашивают. Понятно, что были эмоции, желание доказать, что я сильный спортсмен и никак не связан с допингом. Показать людям, которые не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхане, что они меня не сломали. И я это доказал. Через неделю после окончания Олимпийских игр был этап Кубка мира в Осло, где я заехал третьим в масс-старте на 50 км «коньком». Я испытал тогда большое удовлетворение», — сказал Вылегжанин в интервью RT.

По его словам, в душе всё равно остался какой-то осадок из-за пропуска чемпионата мира и Олимпиады 2018 года.

«Но всё это немного сглаживает мысль, что в багаже есть трофеи со всех крупных турниров: медали Игр, чемпионата мира, пьедестал «Тур де Ски». Осталось только медали Ski Classics заработать», — добавил лыжник.

Ранее Вылегжанин объяснил, почему выступает в марафонах после завершения карьеры.

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