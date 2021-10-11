Тарханов прокомментировал матч Словения — Россия
- © РФС
«Ждём хорошего результата: или ничья, или победа. Если вничью даже мы сыграем, у нас шанс уже на второе место практически будет», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, в случае победы в Мариборе российская сборная имеет все шансы возглавить группу.
«С победой уже за первое место будем бороться с Хорватией. У хорватов тоже непростая игра со Словакией будет», — добавил эксперт.
Матч Словения — Россия начался в Мариборе в 21:45 мск.
Сборная России по итогам семи туров занимает второе место в отборочной группе, набрав 16 очков.
Как сообщал телеканал «360», футбольный эксперт Андрей Малосолов прокомментировал матч Словения — Россия.