ЭСК: Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) приняла решение по спорному эпизоду матча десятого тура чемпионата страны ЦСКА — «Краснодар».

«Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 92-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока армейской команды отведена в сторону и увеличивает площадь его тела», — сообщает пресс-служба РФС.

На последних минутах игры мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц объяснил, почему судьи не имеют права комментировать свои решения сразу по окончании матча.