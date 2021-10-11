ЭСК: Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Краснодаром»
- © pfc-cska.com
«Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 92-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока армейской команды отведена в сторону и увеличивает площадь его тела», — сообщает пресс-служба РФС.
На последних минутах игры мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.
Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц объяснил, почему судьи не имеют права комментировать свои решения сразу по окончании матча.