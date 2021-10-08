Хачатурянц объяснил, почему судьи не могут комментировать свои решения сразу по окончании матча
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- РИА Новости
«Это запрещено европейским регламентом. Мы никак его обходить не можем. Ответы арбитра сразу после матча могут носить субъективный характер. Интерес к моменту происходит сразу после матча, но отчего никого не интересует решение экспертно-судейской комиссии?» — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».
Он отметил, что судейство является частью эмоций в футболе, из-за чего не совсем корректно сразу после игры давать арбитрам интервью. По его словам, важно, чтобы после встречи на смену эмоциям пришла правда, а в этом поможет только ЭСК.
«Я очень бы хотел, чтобы зрители в какой-то момент получили доступ к обсуждениям на ЭСК. Но это просто невозможно», — добавил функционер.
Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.
Исполняющим обязанности президента премьер-лиги был назначен Хачатурянц.
Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.
Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели АПЛ.