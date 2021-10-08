Хачатурянц объяснил, почему судьи не могут комментировать свои решения сразу по окончании матча

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц объяснил, почему судьи не имеют права комментировать свои решения сразу по окончании матча.

«Это запрещено европейским регламентом. Мы никак его обходить не можем. Ответы арбитра сразу после матча могут носить субъективный характер. Интерес к моменту происходит сразу после матча, но отчего никого не интересует решение экспертно-судейской комиссии?» — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

Он отметил, что судейство является частью эмоций в футболе, из-за чего не совсем корректно сразу после игры давать арбитрам интервью. По его словам, важно, чтобы после встречи на смену эмоциям пришла правда, а в этом поможет только ЭСК.

«Я очень бы хотел, чтобы зрители в какой-то момент получили доступ к обсуждениям на ЭСК. Но это просто невозможно», — добавил функционер.

Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.

Исполняющим обязанности президента премьер-лиги был назначен Хачатурянц.

Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.

Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели АПЛ.