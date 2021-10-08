Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели АПЛ
- Reuters
«Я считаю, что Английская премьер-лига — это то, к чему мы хотели бы прийти. Не только с точки зрения финансового успеха, но и с точки зрения зрелищности, интенсивности футбола. Такие традиции, конечно, сразу не воспитаешь, но, изучив опыт этой лиги, вижу, что это та модель, к которой нам нужно стремиться», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
По его мнению, в России можно прийти к подобному, так как в стране есть клубы с богатой историей и с большим количеством болельщиков.
«Полностью копировать какую-либо модель не удастся, потому что у нас есть свои особенности — и географические, и те, что касаются традиций развития футбола в регионах. Но в то, что РПЛ станет вершиной профессионального российского футбола, я верю», — добавил функционер.
Напомним, 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.
Исполняющим обязанности президента Премьер-лиги был назначен Хачатурянц.
Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.
Ранее Хачатурянц подтвердил, что судья Василий Казарцев отстранён до конца года.