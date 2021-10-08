Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели АПЛ

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что для отечественного чемпионата ориентиром является Английская премьер-лига.
Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели АПЛ
  • Reuters

«Я считаю, что Английская премьер-лига — это то, к чему мы хотели бы прийти. Не только с точки зрения финансового успеха, но и с точки зрения зрелищности, интенсивности футбола. Такие традиции, конечно, сразу не воспитаешь, но, изучив опыт этой лиги, вижу, что это та модель, к которой нам нужно стремиться», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, в России можно прийти к подобному, так как в стране есть клубы с богатой историей и с большим количеством болельщиков.

«Полностью копировать какую-либо модель не удастся, потому что у нас есть свои особенности — и географические, и те, что касаются традиций развития футбола в регионах. Но в то, что РПЛ станет вершиной профессионального российского футбола, я верю», — добавил функционер.

Напомним, 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.

Исполняющим обязанности президента Премьер-лиги был назначен Хачатурянц.

Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.

Ранее Хачатурянц подтвердил, что судья Василий Казарцев отстранён до конца года.

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