Зобнин и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

В общую группу московского «Спартака» вернулись пять футболистов, которые до этого восстанавливались после травм.

© spartak.com

Как сообщает пресс-служба красно-белых, в занятии приняли участие Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Йоррит Хендрикс, Илья Кутепов и Николай Рассказов. В ближайшем матче «Спартак» встретится с «Динамо». Игра состоится 16 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Ранее в «Фиорентине» назвали ложью возможный трансфер Ларссона в итальянский клуб. Сразу 5 красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений! 🔴⚪



С возвращением! 💪 pic.twitter.com/2IN5nJmuno — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021