Зобнин и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»

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В общую группу московского «Спартака» вернулись пять футболистов, которые до этого восстанавливались после травм.
Зобнин и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»
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Как сообщает пресс-служба красно-белых, в занятии приняли участие Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Йоррит Хендрикс, Илья Кутепов и Николай Рассказов.

В ближайшем матче «Спартак» встретится с «Динамо». Игра состоится 16 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее в «Фиорентине» назвали ложью возможный трансфер Ларссона в итальянский клуб.

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