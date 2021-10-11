Зобнин и Ларссон вернулись к тренировкам в общей группе «Спартака»
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Как сообщает пресс-служба красно-белых, в занятии приняли участие Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Йоррит Хендрикс, Илья Кутепов и Николай Рассказов.
В ближайшем матче «Спартак» встретится с «Динамо». Игра состоится 16 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.
Ранее в «Фиорентине» назвали ложью возможный трансфер Ларссона в итальянский клуб.
Сразу 5 красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений! 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021
С возвращением! 💪 pic.twitter.com/2IN5nJmuno